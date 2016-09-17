Ордабасы - Окжетпес

|17 тур
|19 июня, воскресенье
|16:00
|Ордабасы
|2:2
|Окжетпес
|7 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Окжетпес
|2:0
|Ордабасы
|17 тур
|19 июня, воскресенье
|16:00
|Ордабасы
|2:2
|Окжетпес
|7 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Окжетпес
|2:0
|Ордабасы
|21 тур
|19 июля, воскресенье
|15:00
|Ордабасы
|2:1
|Окжетпес
|11 тур
|7 мая, четверг
|12:00
|Окжетпес
|0:1
|Ордабасы
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кайрат
|10
|8
|1
|1
|25:8
|+17
|25
|2.
|Астана
|10
|6
|2
|2
|13:7
|+6
|20
|3.
|Ордабасы
|10
|4
|3
|3
|15:17
|-2
|15
|4.
|Иртыш
|10
|2
|2
|6
|15:18
|-3
|8
|5.
|Актобе
|10
|2
|2
|6
|14:20
|-6
|8
|6.
|Окжетпес
|10
|2
|2
|6
|9:21
|-12
|8