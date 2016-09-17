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Ордабасы - Окжетпес

17.09.2016, Суббота, 14:00 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Казахстан. Финальный раунд, 27 тур Ордабасы - Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2016
17 тур
19 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:2 Окжетпес
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Окжетпес 2:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
19 июля, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:1 Окжетпес
11 тур
7 мая, четверг 12:00 Окжетпес 0:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
25 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Окжетпес 1:2 Ордабасы
13 тур
16 июня, суббота 16:00 Ордабасы 1:0 Окжетпес
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 10 8 1 1 25:8 +17 25
2. Астана 10 6 2 2 13:7 +6 20
3. Ордабасы 10 4 3 3 15:17 -2 15
4. Иртыш 10 2 2 6 15:18 -3 8
5. Актобе 10 2 2 6 14:20 -6 8
6. Окжетпес 10 2 2 6 9:21 -12 8
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