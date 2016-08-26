Актобе - Иртыш

|16 тур
|15 июня, среда
|16:00
|Иртыш
|4:1
|Актобе
|6 тур
|17 апреля, воскресенье
|14:00
|Актобе
|1:1
|Иртыш
|29 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Актобе
|3:2
|Иртыш
|25 тур
|12 сентября, суббота
|14:00
|Иртыш
|1:0
|Актобе
|7 тур
|5 октября, суббота
|15:30
|Актобе
|3:1
|Иртыш
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Иртыш
|4:0
|Актобе
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кайрат
|10
|8
|1
|1
|25:8
|+17
|25
|2.
|Астана
|10
|6
|2
|2
|13:7
|+6
|20
|3.
|Ордабасы
|10
|4
|3
|3
|15:17
|-2
|15
|4.
|Иртыш
|10
|2
|2
|6
|15:18
|-3
|8
|5.
|Актобе
|10
|2
|2
|6
|14:20
|-6
|8
|6.
|Окжетпес
|10
|2
|2
|6
|9:21
|-12
|8