Янг Бойз - Сьон

|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:1
|Янг Бойз
|24 тур
|13 марта, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:3
|Янг Бойз
|35 тур
|25 мая, понедельник
|17:00
|Сьон
|6:2
|Янг Бойз
|23 тур
|8 марта, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|30 тур
|17 апреля, четверг
|21:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|23 тур
|26 февраля, среда
|21:30
|Сьон
|3:0
|Янг Бойз
|11 тур
|5 октября, суббота
|21:45
|Сьон
|2:2
|Янг Бойз
|1 тур
|13 июля, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:0
|Сьон
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|24 тур
|17 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|15:45
|Сьон
|1:0
|Янг Бойз
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:0
|Сьон
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:45
|Сьон
|1:2
|Янг Бойз
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|26 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:2
|Янг Бойз
|16 тур
|28 ноября, воскресенье
|15:30
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:0
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30