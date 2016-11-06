Люцерн - Янг Бойз

|7 тур
|10 сентября, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|29 тур
|20 апреля, среда
|21:30
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|23 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|5:2
|Люцерн
|18 тур
|5 декабря, суббота
|22:00
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|2 тур
|25 июля, суббота
|18:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|34 тур
|21 мая, четверг
|20:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|19 тур
|7 февраля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 декабря, среда
|21:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|28 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|8 тур
|21 сентября, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|19 тур
|9 февраля, суббота
|22:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:15
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Люцерн
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|7 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30