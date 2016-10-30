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Лозанна-Спорт - Люцерн

30.10.2016, Воскресенье, 15:45 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 13 тур Лозанна-Спорт - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
9 тур
24 сентября, суббота 18:45 Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 15:45 Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт
26 тур
23 марта, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
13 тур
26 октября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
1 тур
14 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн
27 тур
13 апреля, суббота 21:45 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
18 тур
1 декабря, суббота 22:45 Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
12 мая, суббота 19:45 Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн
13 тур
27 октября, четверг 21:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
2 тур
3 августа, среда 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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