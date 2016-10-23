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Лозанна-Спорт - Сьон

23.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 12 тур Лозанна-Спорт - Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
3 тур
6 августа, суббота 21:00 Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
20 тур
9 февраля, воскресенье 16:45 Сьон 1:2 Лозанна-Спорт
18 тур
14 декабря, суббота 22:45 Лозанна-Спорт 3:1 Сьон
9 тур
25 сентября, среда 21:45 Сьон 2:1 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
8 мая, среда 21:45 Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
23 тур
10 марта, воскресенье 16:45 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт
14 тур
27 октября, суббота 21:45 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
5 тур
11 августа, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
2 мая, среда 21:45 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
6 тур
21 августа, воскресенье 19:15 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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