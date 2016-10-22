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Вадуц - Тун

22.10.2016, Суббота, 18:45 мск Вадуц, стадион Райнпарк Швейцария. Суперлига, 12 тур Вадуц - Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
1 тур
24 июля, воскресенье 14:45 Тун 1:1 Вадуц
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
21 апреля, четверг 20:45 Тун 2:2 Вадуц
24 тур
12 марта, суббота 19:45 Вадуц 0:0 Тун
11 тур
3 октября, суббота 18:45 Вадуц 1:1 Тун
6 тур
23 августа, воскресенье 14:45 Тун 1:0 Вадуц
Лига Европы (2015/2016)
3 раунд
ответный матч		 6 августа, четверг 20:30 Вадуц 2:2 Тун
Лига Европы (2015/2016)
3 раунд
первый матч		 30 июля, четверг 20:30 Тун 0:0 Вадуц
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 18:45 Тун 4:0 Вадуц
21 тур
22 февраля, воскресенье 15:45 Вадуц 1:1 Тун
17 тур
30 ноября, воскресенье 15:45 Вадуц 0:1 Тун
1 тур
20 июля, воскресенье 15:45 Тун 1:0 Вадуц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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