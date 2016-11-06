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Рязань - Калуга

06.11.2016, Воскресенье, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур Рязань - Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
4 тур
12 августа, пятница 17:00 Калуга 1:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Рязань 1:0 Калуга
5 тур
17 августа, понедельник 18:00 Калуга 0:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 14:00 Калуга 0:4 Рязань
5 тур
8 августа, пятница 19:30 Рязань 1:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
28 тур
25 мая, воскресенье 17:00 Рязань 1:3 Калуга
14 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Калуга 2:4 Рязань
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
26 июля, пятница 18:30 Калуга 1:2 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Рязань 2:1 Калуга
3 тур
26 июля, четверг 18:00 Калуга 3:2 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
31 тур
17 апреля, вторник 19:00 Калуга 2:0 Рязань
17 тур
11 августа, четверг 00:00 Рязань 0:2 Калуга
5 тур
16 мая, понедельник 00:00 Калуга 3:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
21 тур
6 сентября, понедельник 18:00 Рязань 0:0 Калуга
7 тур
1 июня, вторник 18:30 Калуга 1:0 Рязань
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 17:00 Рязань 2:1 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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