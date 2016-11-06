Рязань - Калуга

|4 тур
|12 августа, пятница
|17:00
|Калуга
|1:0
|Рязань
|17 тур
|8 ноября, воскресенье
|15:00
|Рязань
|1:0
|Калуга
|5 тур
|17 августа, понедельник
|18:00
|Калуга
|0:1
|Рязань
|28 тур
|25 мая, воскресенье
|17:00
|Рязань
|1:3
|Калуга
|14 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|Калуга
|2:4
|Рязань
|31 тур
|17 апреля, вторник
|19:00
|Калуга
|2:0
|Рязань
|17 тур
|11 августа, четверг
|00:00
|Рязань
|0:2
|Калуга
|5 тур
|16 мая, понедельник
|00:00
|Калуга
|3:1
|Рязань
|21 тур
|6 сентября, понедельник
|18:00
|Рязань
|0:0
|Калуга
|7 тур
|1 июня, вторник
|18:30
|Калуга
|1:0
|Рязань
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Авангард Кур
|24
|13
|6
|5
|28:16
|+12
|45
|2.
|Сатурн
|24
|11
|9
|4
|32:20
|+12
|42
|3.
|Торпедо М
|24
|11
|9
|4
|36:19
|+17
|42
|4.
|Энергомаш
|24
|12
|5
|7
|47:24
|+23
|41
|5.
|Витязь
|23
|11
|4
|8
|40:35
|+5
|37
|6.
|Чертаново
|24
|9
|7
|8
|36:33
|+3
|34
|7.
|Динамо Бр
|25
|9
|6
|10
|24:20
|+4
|33
|8.
|Металлург Лп
|24
|8
|7
|9
|27:29
|-2
|31
|9.
|Рязань
|24
|7
|10
|7
|29:25
|+4
|31
|10.
|Зенит Пз
|24
|7
|6
|11
|31:43
|-12
|27
|11.
|Калуга
|24
|7
|6
|11
|23:30
|-7
|27
|12.
|Арсенал-2
|24
|4
|5
|15
|24:52
|-28
|17
|13.
|Орел
|22
|3
|6
|13
|13:44
|-31
|15