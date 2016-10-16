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Металлург Л - Витязь

16.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур Металлург Л - Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
15 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Металлург Л 3:3 Витязь
3 тур
3 августа, понедельник 19:00 Витязь 1:0 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
22 тур
17 апреля, пятница 19:00 Витязь 0:1 Металлург Л
8 тур
27 августа, среда 18:00 Металлург Л 3:4 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
30 тур
5 июня, четверг 19:00 Витязь 3:1 Металлург Л
1 тур
16 июля, вторник 18:00 Металлург Л 2:0 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
28 тур
26 мая, воскресенье 15:00 Витязь 1:0 Металлург Л
14 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Металлург Л 1:1 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
37 тур
23 мая, среда 18:00 Металлург Л 2:1 Витязь
23 тур
16 сентября, пятница 18:30 Витязь 0:2 Металлург Л
11 тур
23 июня, четверг 00:00 Металлург Л 1:3 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
24 тур
24 сентября, пятница 17:00 Витязь 0:0 Металлург Л
10 тур
22 июня, вторник 18:00 Металлург Л 4:3 Витязь
Россия. Первый дивизион 2009
35 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Витязь 2:0 Металлург Л
15 тур
13 июня, суббота 17:00 Металлург Л 0:3 Витязь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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