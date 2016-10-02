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Витязь - Орел

02.10.2016, Воскресенье, 15:00 мск Подольск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Зона Центр, 11 тур Витязь - Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 13:00 Орел 1:0 Витязь
5 тур
17 августа, понедельник 19:00 Витязь 1:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
24 тур
30 апреля, четверг 19:00 Витязь 2:1 Орел
10 тур
11 сентября, четверг 18:00 Орел 0:0 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
16 тур
10 октября, четверг 19:00 Орел 1:0 Витязь
2 тур
22 июля, понедельник 19:00 Витязь 1:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
25 тур
11 мая, суббота 15:00 Витязь 1:0 Орел
11 тур
14 сентября, пятница 19:00 Орел 0:2 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 19:00 Витязь 2:1 Орел
20 тур
29 августа, понедельник 18:00 Орел 2:4 Витязь
8 тур
3 июня, пятница 00:00 Витязь 2:0 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
19 тур
24 августа, вторник 18:00 Орел 0:2 Витязь
5 тур
19 мая, среда 18:00 Витязь 2:1 Орел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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