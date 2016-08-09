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Кретель - Эвиан

09.08.2016, Вторник, 21:00 мск Кретель, стадион Доминик Дювашель Франция. Кубок лиги, 1/64 финала Кретель - Эвиан
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