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Бирмингем Сити - Оксфорд

09.08.2016, Вторник, 21:45 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Бирмингем Сити - Оксфорд
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