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Авангард - Орел

25.08.2016, Четверг, 18:30 мск Курск, стадион Трудовые Резервы Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур Авангард - Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
15 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Орел 0:1 Авангард
3 тур
3 августа, понедельник 18:30 Авангард 1:0 Орел
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
16 июля, четверг 18:30 Авангард 2:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
29 тур
30 мая, суббота 16:00 Орел 4:1 Авангард
15 тур
11 октября, суббота 16:00 Авангард 3:1 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
17 тур
16 октября, среда 18:00 Авангард 2:2 Орел
3 тур
30 июля, вторник 19:00 Орел 0:1 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
29 тур
31 мая, пятница 18:30 Авангард 2:0 Орел
15 тур
6 октября, суббота 17:00 Орел 3:0 Авангард
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
35 тур
11 мая, пятница 19:00 Орел 1:2 Авангард
21 тур
4 сентября, воскресенье 18:30 Авангард 1:2 Орел
9 тур
11 июня, суббота 00:00 Орел 2:0 Авангард
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
32 тур
8 октября, четверг 17:00 Орел 1:3 Авангард
16 тур
8 июля, среда 18:30 Авангард 2:0 Орел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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