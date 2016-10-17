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Челябинск - Зенит-Ижевск

17.10.2016, Понедельник, 13:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Челябинск - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1
(4:3)п		 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
16 тур
20 октября, вторник 13:00 Челябинск 2:0 Зенит-Ижевск
8 тур
3 сентября, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
25 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 16:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
4 тур
7 августа, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
24 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
6 тур
21 августа, среда 16:30 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
10 тур
8 сентября, суббота 15:00 Челябинск 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
31 тур
18 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
17 тур
10 августа, среда 16:30 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
5 тур
18 мая, среда 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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