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Москва - Псков-747

02.09.2016, Пятница, 17:00 мск Москва, стадион Спартаковец им. Н.П.Старостина Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур Москва - Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
30 тур
31 мая, вторник 18:00 Псков-747 1:1 Москва
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Москва 2:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
29 тур
30 мая, суббота 18:30 Псков-747 2:2 Москва
15 тур
11 октября, суббота 14:00 Москва 1:2 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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    Рейтинг: +10

    Мирской 5 сентября 2016, 15:57

    А мячи кто забивал?

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