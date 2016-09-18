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Челябинск - КАМАЗ

18.09.2016, Воскресенье, 14:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Челябинск - КАМАЗ
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
7 августа, воскресенье 18:00 КАМАЗ 0:2 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
3 тур
3 августа, среда 18:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
24 тур
18 мая, понедельник 16:30 Челябинск 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 13:00 Челябинск 0:1 КАМАЗ
7 тур
27 августа, среда 18:00 КАМАЗ 3:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 1:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 15:00 КАМАЗ 0:1 Челябинск
8 тур
4 сентября, среда 16:30 Челябинск 3:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 1:1 Челябинск
9 тур
5 сентября, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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