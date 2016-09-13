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Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск

13.09.2016, Вторник, 17:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
2 тур
28 июля, четверг 17:30 Зенит-Ижевск 3:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 17:00 Лада-Тольятти 0:1 Зенит-Ижевск
11 тур
19 сентября, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 6:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:3 Зенит-Ижевск
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Зенит-Ижевск
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Зенит-Ижевск
13 тур
28 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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