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Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

29.08.2016, Понедельник, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2016/2017)
1/256 финала
15 июля, пятница 18:00 Сызрань-2003 2:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 18:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
17 тур
26 октября, понедельник 16:30 Лада-Тольятти 1:3 Сызрань-2003
9 тур
9 сентября, среда 18:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 18:00 Сызрань-2003 0:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
20 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
2 тур
24 июля, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Сызрань-2003 1:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 19:00 Сызрань-2003 1:1 Лада-Тольятти
5 тур
13 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 19:00 Сызрань-2003 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
23 тур
27 апреля, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
7 тур
24 августа, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:1
(4:5)п		 Сызрань-2003
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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