Лада-Тольятти - КАМАЗ

|16 тур
|16 октября, четверг
|18:00
|КАМАЗ
|3:0
|Лада-Тольятти
|6 тур
|21 августа, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|КАМАЗ
|16 тур
|16 октября, четверг
|18:00
|КАМАЗ
|3:0
|Лада-Тольятти
|6 тур
|21 августа, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|КАМАЗ
|21 тур
|30 апреля, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|КАМАЗ
|11 тур
|19 сентября, четверг
|18:00
|КАМАЗ
|3:2
|Лада-Тольятти
|1/256 финала
|12 июля, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|КАМАЗ
|30 тур
|27 мая, понедельник
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|КАМАЗ
|14 тур
|1 октября, понедельник
|18:00
|КАМАЗ
|0:1
|Лада-Тольятти
|26 тур
|7 сентября, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|2:0
|Лада-Тольятти
|9 тур
|27 апреля, суббота
|00:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|КАМАЗ
|18 тур
|3 августа, среда
|00:00
|КАМАЗ
|1:0
|Лада-Тольятти
|11 тур
|10 мая, вторник
|00:00
|Лада-Тольятти
|2:4
|КАМАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9