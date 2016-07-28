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Судьи
Главный судья:
Дмитрий Смирнов (Москва)

Зенит - Орел

28.07.2016, Четверг, 17:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. ПФЛ. Зона Центр, 2 тур Зенит - Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
26 тур
30 мая, понедельник 18:00 Орел 0:1 Зенит
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Зенит 0:1 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
21 тур
10 апреля, пятница 16:00 Орел 0:2 Зенит
7 тур
22 августа, пятница 18:00 Зенит 2:1 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
18 тур
22 октября, вторник 19:00 Орел 1:1 Зенит
4 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Зенит 2:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
18 тур
22 октября, понедельник 18:00 Зенит 1:0 Орел
4 тур
31 июля, вторник 19:00 Орел 0:2 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Зенит 1:2 Орел
22 тур
10 сентября, суббота 12:00 Орел 4:1 Зенит
10 тур
17 июня, пятница 00:00 Зенит 2:1 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
18 тур
18 августа, среда 19:00 Зенит 4:0 Орел
4 тур
11 мая, вторник 18:30 Орел 3:3 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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