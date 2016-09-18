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Волынь - Александрия

18.09.2016, Воскресенье, 14:00 мск Луцк, стадион Авангард Украина. Премьер-Лига, 8 тур Волынь - Александрия
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
24 тур
29 апреля, пятница 17:00 Волынь 0:0 Александрия
11 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Александрия 3:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
3 марта, суббота 18:00 Александрия 0:1 Волынь
6 тур
14 августа, воскресенье 20:30 Волынь 3:1 Александрия
Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
34 тур
10 июня, четверг 18:00 Александрия 0:1 Волынь
17 тур
15 марта, понедельник 19:00 Волынь 1:3 Александрия
Датагруп Кубок Украины (2009/2010)
1/16 финала
15 августа, суббота 19:00 Александрия 2:3 Волынь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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