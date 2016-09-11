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Ворскла - Волынь

11.09.2016, Воскресенье, 17:00 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 7 тур Ворскла - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
14 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Волынь 2:1 Ворскла
1 тур
18 июля, суббота 19:30 Ворскла 1:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
25 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:0 Волынь
8 тур
3 октября, пятница 20:00 Волынь 2:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 17:00 Волынь 0:0 Ворскла
7 тур
24 августа, суббота 17:30 Ворскла 3:3 Волынь
Украина. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
25 сентября, среда 19:30 Ворскла 2:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Волынь
2 тур
22 июля, воскресенье 19:45 Волынь 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
6 апреля, пятница 18:00 Волынь 0:0 Ворскла
11 тур
24 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
16 тур
5 ноября, пятница 19:00 Ворскла 0:1 Волынь
1 тур
10 июля, суббота 15:30 Волынь 0:4 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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