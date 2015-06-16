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Йемен - Филиппины

16.06.2015, Вторник, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур Йемен - Филиппины
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Узбекистан 8 7 0 1 20:7 +13 21
2. КНДР 8 5 1 2 12:8 +4 16
3. Филиппины 8 3 1 4 8:12 -4 10
4. Бахрейн 8 3 0 5 10:10 0 9
5. Йемен 8 1 0 7 2:15 -13 3
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