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Камбоджа - Сингапур

11.06.2015, Четверг, 14:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Камбоджа - Сингапур
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония 8 7 1 0 27:0 +27 22
2. Сирия 8 6 0 2 26:11 +15 18
3. Сингапур 8 3 1 4 9:9 0 10
4. Афганистан 8 3 0 5 8:24 -16 9
5. Камбоджа 8 0 0 8 1:27 -26 0
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