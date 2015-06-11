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Таджикистан - Иордания

11.06.2015, Четверг, 18:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Таджикистан - Иордания
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Австралия 8 7 0 1 29:4 +25 21
2. Иордания 8 5 1 2 21:7 +14 16
3. Киргизия 8 4 2 2 10:8 +2 14
4. Таджикистан 8 1 2 5 9:20 -11 5
5. Бангладеш 8 0 1 7 2:32 -30 1
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