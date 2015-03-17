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Бруней - Тайвань

17.03.2015, Вторник, 15:15 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд , ответный матч Бруней - Тайвань
Первый матч: 1 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 12 марта, четверг 14:00 Тайвань 0:1 Бруней
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