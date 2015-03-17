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Бутан - Шри-Ланка

17.03.2015, Вторник, 13:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд , ответный матч Бутан - Шри-Ланка
Первый матч: 1 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 12 марта, четверг 12:30 Шри-Ланка 0:1 Бутан
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