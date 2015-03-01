Введите ваш ник на сайте

Зенит - Томь

01.03.2015, Воскресенье, 11:30 мск Товарищеские матчи Зенит - Томь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 18:30 Зенит 0:0 Томь
12 тур
6 октября, воскресенье 15:45 Томь 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 16:00 Зенит 4:0 Томь
10 тур
21 мая, суббота 11:45 Томь 2:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 15:15 Зенит 2:0 Томь
6 тур
17 апреля, суббота 11:30 Томь 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:15 Зенит 0:2 Томь
3 тур
5 апреля, воскресенье 11:45 Томь 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Зенит
12 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:1 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/4 финала
31 октября, среда 19:30 Зенит 0:0
(3:4)п		 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 19:30 Зенит 2:1 Томь
7 тур
28 апреля, суббота 14:00 Томь 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Томь
15 тур
12 августа, суббота 00:00 Томь 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Томь
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Томь 2:0 Зенит
...
  • Читайте нас: 