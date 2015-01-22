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Ренн - Реймс

22.01.2015, Четверг, 23:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Кубок, 1/16 финала Ренн - Реймс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
19 тур
20 декабря, суббота 22:00 Ренн 1:3 Реймс
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Реймс 1:3 Ренн
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Ренн 2:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:00 Реймс 1:0 Ренн
11 тур
3 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:0 Реймс
Франция. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
1 февраля, вторник 22:45 Ренн 3:4 Реймс
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