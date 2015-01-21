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ПСЖ - Бордо

21.01.2015, Среда, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/16 финала ПСЖ - Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
11 тур
25 октября, суббота 19:00 ПСЖ 3:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
31 января, пятница 23:30 ПСЖ 2:0 Бордо
5 тур
13 сентября, пятница 22:30 Бордо 0:2 ПСЖ
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
14 января, вторник 23:59 Бордо 1:3 ПСЖ
Суперкубок Франции 2013

3 августа, суббота 22:45 ПСЖ 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:59 Бордо 0:1 ПСЖ
3 тур
26 августа, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Бордо
13 тур
6 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
18 мая, среда 21:00 Бордо 1:0 ПСЖ
3 тур
22 августа, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
10 апреля, суббота 23:00 ПСЖ 3:1 Бордо
16 тур
5 декабря, суббота 23:00 Бордо 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/2 финала
4 февраля, среда 22:45 ПСЖ 0:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
11 января, воскресенье 23:00 Бордо 4:0 ПСЖ
2 тур
16 августа, суббота 23:00 ПСЖ 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
2 марта, воскресенье 22:55 Бордо 3:0 ПСЖ
9 тур
23 сентября, воскресенье 20:00 ПСЖ 0:2 Бордо
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