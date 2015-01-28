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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм

28.01.2015, Среда, 22:45 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала , ответный матч Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Первый матч: 0 - 1
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 21 января, среда 22:45 Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
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