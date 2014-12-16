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Нант - Метц

16.12.2014, Вторник, 23:00 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Нант - Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
2 тур
16 августа, суббота 22:00 Метц 1:1 Нант
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