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Сампдория - Брешиа

04.12.2014, Четверг, 23:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 4 раунд Сампдория - Брешиа
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 3:3 Брешиа
16 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Брешиа 1:0 Сампдория
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