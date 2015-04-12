Бордо - Марсель

|14 тур
|23 ноября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|3:1
|Бордо
|37 тур
|10 мая, суббота
|23:00
|Бордо
|1:1
|Марсель
|19 тур
|22 декабря, воскресенье
|17:00
|Марсель
|2:2
|Бордо
|31 тур
|5 апреля, пятница
|22:30
|Марсель
|1:0
|Бордо
|13 тур
|18 ноября, воскресенье
|23:59
|Бордо
|1:0
|Марсель
|33 тур
|21 апреля, суббота
|23:00
|Бордо
|2:1
|Марсель
|17 тур
|10 декабря, суббота
|23:59
|Марсель
|0:0
|Бордо
|20 тур
|16 января, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:1
|Бордо
|4 тур
|29 августа, воскресенье
|23:00
|Бордо
|1:1
|Марсель
|20 тур
|17 января, воскресенье
|23:00
|Бордо
|1:1
|Марсель
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|23:00
|Марсель
|0:0
|Бордо
|23 тур
|8 февраля, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:0
|Бордо
|5 тур
|13 сентября, суббота
|23:00
|Бордо
|1:1
|Марсель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|24
|11
|3
|83:36
|+47
|83
|2.
|Лион
|38
|22
|9
|7
|72:33
|+39
|75
|3.
|Монако
|38
|20
|11
|7
|51:26
|+25
|71
|4.
|Марсель
|38
|21
|6
|11
|76:42
|+34
|69
|5.
|Сент-Этьен
|38
|19
|12
|7
|51:30
|+21
|69
|6.
|Бордо
|38
|17
|12
|9
|47:44
|+3
|63
|7.
|Монпелье
|38
|16
|8
|14
|46:39
|+7
|56
|8.
|Лилль
|38
|16
|8
|14
|43:42
|+1
|56
|9.
|Ренн
|38
|13
|11
|14
|35:42
|-7
|50
|10.
|Генгам
|38
|15
|4
|19
|41:55
|-14
|49
|11.
|Ницца
|38
|13
|9
|16
|44:53
|-9
|48
|12.
|Бастия
|38
|12
|11
|15
|37:46
|-9
|47
|13.
|Кан
|38
|12
|10
|16
|54:55
|-1
|46
|14.
|Нант
|38
|11
|12
|15
|29:40
|-11
|45
|15.
|Реймс
|38
|12
|8
|18
|47:66
|-19
|44
|16.
|Лорьян
|38
|12
|7
|19
|44:50
|-6
|43
|17.
|Тулуза
|38
|12
|6
|20
|43:64
|-21
|42
|18.
|Эвиан
|38
|11
|4
|23
|41:62
|-21
|37
|19.
|Метц
|38
|7
|9
|22
|31:61
|-30
|30
|20.
|Ланс
|38
|7
|8
|23
|32:61
|-29
|29