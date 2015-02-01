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Монако - Лион

01.02.2015, Воскресенье, 23:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 23 тур Монако - Лион
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лион 1:1
(4:5)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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