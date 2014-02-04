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Нант - ПСЖ

04.02.2014, Вторник, 23:59 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала Нант - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
21 тур
19 января, воскресенье 23:59 ПСЖ 5:0 Нант
3 тур
25 августа, воскресенье 23:00 Нант 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
7 февраля, суббота 21:00 Нант 1:4 ПСЖ
5 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Нант
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