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РБ Лейпциг - Вердер

23.07.2013, Вторник, 20:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Товарищеские матчи РБ Лейпциг - Вердер
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