Введите ваш ник на сайте

Ницца - Бордо

03.11.2013, Воскресенье, 17:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 12 тур Ницца - Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 20:00 Ницца 0:1 Бордо
4 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:59 Бордо 1:2 Ницца
10 тур
15 октября, суббота 23:00 Ницца 3:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Ницца
5 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Ницца 1:1 Бордо
3 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 23:00 Бордо 2:1 Ницца
10 тур
25 октября, суббота 21:00 Ницца 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Бордо 0:0 Ницца
17 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Ницца 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 27 8 3 84:23 +61 89
2. Монако 38 23 11 4 63:31 +32 80
3. Лилль 38 20 11 7 46:26 +20 71
4. Сент-Этьен 38 20 9 9 56:34 +22 69
5. Лион 38 17 10 11 56:44 +12 61
6. Марсель 38 16 12 10 53:40 +13 60
7. Бордо 38 13 14 11 49:43 +6 53
8. Лорьян 38 13 10 15 48:53 -5 49
9. Тулуза 38 12 13 13 46:53 -7 49
10. Бастия 38 12 11 15 42:56 -14 49
11. Реймс 38 12 12 14 44:52 -8 48
12. Ренн 38 11 13 14 47:45 +2 46
13. Нант 38 12 11 15 38:43 -5 46
14. Эвиан 38 11 11 16 39:51 -12 44
15. Монпелье 38 8 18 12 45:53 -8 42
16. Генгам 38 11 9 18 34:42 -8 42
17. Ницца 38 12 6 20 30:44 -14 42
18. Сошо 38 10 10 18 37:61 -24 40
19. Валансьен 38 7 8 23 37:65 -28 29
20. Аяччо 38 4 11 23 37:72 -35 23
* - Нант: снято 1
Бастия: начислено 2
...
  • Читайте нас: 