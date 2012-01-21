Введите ваш ник на сайте

Ницца - Ренн

21.01.2012, Суббота, 23:45 мск Ницца, стадион Муниципал Дю Рэй Франция. Кубок, 1/16 финала Ницца - Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 23:59 Ницца 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Ренн 2:0 Ницца
7 тур
25 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Ренн 2:2 Ницца
2 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Ницца 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 23:00 Ницца 0:1 Ренн
7 тур
27 сентября, суббота 21:00 Ренн 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Ренн 1:1 Ницца
4 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Ницца 1:1 Ренн
...
  • Читайте нас: 