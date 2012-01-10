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Кан - Марсель

10.01.2012, Вторник, 23:45 мск Кан, стадион Мишель д'Орнано Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Кан - Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
16 тур
2 декабря, пятница 23:00 Кан 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Кан 2:2 Марсель
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Марсель 1:2 Кан
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Кан 0:1 Марсель
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Марсель 2:1 Кан
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
26 января, суббота 22:00 Марсель 6:1 Кан
5 тур
25 августа, суббота 19:10 Кан 1:2 Марсель
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