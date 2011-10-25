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Кристал Пэлас - Саутгемптон

25.10.2011, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Селхарст Парк Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Кристал Пэлас - Саутгемптон
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