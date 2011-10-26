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Дижон - ПСЖ

26.10.2011, Среда, 19:00 мск Дижон, стадион Гастон Жерар Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Дижон - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
11 тур
23 октября, воскресенье 19:00 ПСЖ 2:0 Дижон
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