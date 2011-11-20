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Сьон - Ксамакс

20.11.2011, Воскресенье, 19:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Супер-Лига, 16 тур Сьон - Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Ксамакс 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Сьон 0:0 Ксамакс
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:0 Сьон
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Ксамакс 0:3 Сьон
9 тур
23 сентября, четверг 21:45 Сьон 1:2 Ксамакс
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
6 мая, четверг 21:45 Ксамакс 4:1 Сьон
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Ксамакс
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Ксамакс
4 тур
1 августа, суббота 18:00 Ксамакс 1:3 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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