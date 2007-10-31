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Зенит - Томь

31.10.2007, Среда, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Кубок, 1/4 финала Зенит - Томь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 19:30 Зенит 2:1 Томь
7 тур
28 апреля, суббота 14:00 Томь 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Томь
15 тур
12 августа, суббота 00:00 Томь 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Томь
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Томь 2:0 Зенит
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