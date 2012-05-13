Монпелье - Лилль

|2 тур
|14 августа, воскресенье
|23:00
|Лилль
|0:1
|Монпелье
|24 тур
|20 февраля, воскресенье
|19:00
|Монпелье
|1:0
|Лилль
|8 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Лилль
|3:1
|Монпелье
|30 тур
|28 марта, воскресенье
|23:00
|Лилль
|4:1
|Монпелье
|14 тур
|22 ноября, воскресенье
|23:00
|Монпелье
|2:0
|Лилль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Монпелье
|38
|25
|7
|6
|68:34
|+34
|82
|2.
|ПСЖ
|38
|23
|10
|5
|75:41
|+34
|79
|3.
|Лилль
|38
|21
|11
|6
|72:39
|+33
|74
|4.
|Лион
|38
|19
|7
|12
|64:51
|+13
|64
|5.
|Бордо
|38
|16
|13
|9
|53:41
|+12
|61
|6.
|Ренн
|38
|17
|9
|12
|53:44
|+9
|60
|7.
|Сент-Этьен
|38
|16
|9
|13
|49:45
|+4
|57
|8.
|Тулуза
|38
|15
|11
|12
|37:34
|+3
|56
|9.
|Эвиан
|38
|13
|11
|14
|54:55
|-1
|50
|10.
|Марсель
|38
|12
|12
|14
|45:41
|+4
|48
|11.
|Нанси
|38
|11
|12
|15
|38:48
|-10
|45
|12.
|Валансьен
|38
|12
|7
|19
|40:50
|-10
|43
|13.
|Ницца
|38
|10
|12
|16
|39:46
|-7
|42
|14.
|Сошо
|38
|11
|9
|18
|40:60
|-20
|42
|15.
|Брест
|38
|8
|17
|13
|31:38
|-7
|41
|16.
|Аяччо
|38
|9
|14
|15
|40:61
|-21
|41
|17.
|Лорьян
|38
|9
|12
|17
|35:49
|-14
|39
|18.
|Кан
|38
|9
|11
|18
|39:58
|-19
|38
|19.
|Дижон
|38
|9
|9
|20
|37:63
|-26
|36
|20.
|Осер
|38
|7
|13
|18
|46:57
|-11
|34