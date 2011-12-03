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Брест - Сент-Этьен

03.12.2011, Суббота, 22:00 мск Брест, стадион Франсис-Ле Бле Франция. Лига 1, 16 тур Брест - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 21:00 Сент-Этьен 2:0 Брест
11 тур
30 октября, суббота 21:00 Брест 2:0 Сент-Этьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монпелье 38 25 7 6 68:34 +34 82
2. ПСЖ 38 23 10 5 75:41 +34 79
3. Лилль 38 21 11 6 72:39 +33 74
4. Лион 38 19 7 12 64:51 +13 64
5. Бордо 38 16 13 9 53:41 +12 61
6. Ренн 38 17 9 12 53:44 +9 60
7. Сент-Этьен 38 16 9 13 49:45 +4 57
8. Тулуза 38 15 11 12 37:34 +3 56
9. Эвиан 38 13 11 14 54:55 -1 50
10. Марсель 38 12 12 14 45:41 +4 48
11. Нанси 38 11 12 15 38:48 -10 45
12. Валансьен 38 12 7 19 40:50 -10 43
13. Ницца 38 10 12 16 39:46 -7 42
14. Сошо 38 11 9 18 40:60 -20 42
15. Брест 38 8 17 13 31:38 -7 41
16. Аяччо 38 9 14 15 40:61 -21 41
17. Лорьян 38 9 12 17 35:49 -14 39
18. Кан 38 9 11 18 39:58 -19 38
19. Дижон 38 9 9 20 37:63 -26 36
20. Осер 38 7 13 18 46:57 -11 34
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