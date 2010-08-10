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Аугсбург - Штутгарт

10.08.2010, Вторник, 22:00 мск Аугсбург, стадион СГЛ-Арена Товарищеские матчи Аугсбург - Штутгарт
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