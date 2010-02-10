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Бордо - Монако

10.02.2010, Среда, 22:45 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Кубок, 1/8 финала Бордо - Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Бордо 1:0 Монако
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Монако 3:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Монако 0:6 Бордо
7 тур
1 сентября, суббота 19:10 Бордо 2:1 Монако
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