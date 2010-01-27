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Генгам - Тулуза

27.01.2010, Среда, 20:45 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Кубок Французской Лиги, 1/4 финала Генгам - Тулуза
Франция. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
22 апреля, среда 22:45 Тулуза 1:2 Генгам
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