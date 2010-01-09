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Страсбур - Лион

09.01.2010, Суббота, 22:45 мск Страсбур, стадион Стад де ла Мено Франция. Кубок, 1/32 финала Страсбур - Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Страсбур 1:2 Лион
16 тур
2 декабря, воскресенье 22:55 Лион 5:0 Страсбур
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